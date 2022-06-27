Під ворожий обстріл потрапила Північна Салтівка.

Росіяни вчергове обстріляли Харків, постраждало троє цивільних.

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація.

"Росіяни продовжують завдавати ударів по Харкову та області, зокрема по Північній Салтівці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів постраждало троє цивільних.

Нагадаємо, що з початку війни Харківська область залишається однією з найбільш "гарячих". Окупаційні війська регулярно обстрілюють житлові квартали обласного центру, а також майже всіх населених пунктів.

Як повідомлялося, російські військові в понеділок, 27 червня, атакували селище Печеніги Харківської області, через яке проходив "зелений коридор" для мешканців окупованих районів. Є поранені.

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