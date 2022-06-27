Росіяни вчергове обстріляли Харків, постраждало троє цивільних.
Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація.
"Росіяни продовжують завдавати ударів по Харкову та області, зокрема по Північній Салтівці", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів постраждало троє цивільних.
Нагадаємо, що з початку війни Харківська область залишається однією з найбільш "гарячих". Окупаційні війська регулярно обстрілюють житлові квартали обласного центру, а також майже всіх населених пунктів.
Як повідомлялося, російські військові в понеділок, 27 червня, атакували селище Печеніги Харківської області, через яке проходив "зелений коридор" для мешканців окупованих районів. Є поранені.