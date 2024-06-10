Знищено чимало ворожої техніки ворога.

Упродовж минулої доби Сили оборони знищили 1 тис. 190 російських окупантів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Таким чином, як зазначається, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгненні станом на сьогоднішній ранок, 10 червня, становлять близько 519 тис. 750 осіб.

Також було знищено чимало ворожої техніки. Зокрема:

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танків ‒ 7 тис. 879 (+10) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 15 тис. 144 (+13);

артилерійських систем – 13 тис. 644 (+51);

РСЗВ – 1 тис. 98 (+1);

засоби ППО ‒ 837 (+1);

літаків – 358 (+1);

гелікоптерів – 326;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 тис. 10 (+28);

крилатих ракет ‒ 2 тис. 278 (+1);

- кораблів /катерів ‒ 28;

- підводних човнів - 1;

- автомобільної техніки та автоцистерн – 18 тис. 618 (+56);

- спеціальної техніки ‒ 2 тис. 267 (+14).

Втрати Росії в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області Росії, розташованого за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, було уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57.

У розвідці зауважили, що Су-57 - найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.

Згодом у розвідці додали, що в Росії могли бути уражені два російських "надсучасних" винищувача Су-57, і у супротивника є втрати серед особового складу.

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