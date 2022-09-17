Михайло Самусь вважає, що після розпаду РФ наша країна буде відповідати за стабілізацію ситуації в регіоні.

Російська Федерація розвалиться внаслідок приходу до влади ультрарадикальної хунти. Коли вона розпадеться на безліч дрібних держав, стабілізувати ситуацію в регіоні доведеться українцям. Західні союзники повинні усвідомлювати такий сценарій і посилити поставки військової техніки.

Цією думкою поділився директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь в ефірі "Радіо НВ".

"В адміністрації президента [Джо] Байдена існує концептуальна проблема: вони не готові до трансформації Росії в наступний стан. Під наступним положенням я маю на увазі створення десятків нових держав. У США вважають, що перемога над Росією закінчиться так само, як перемога над Радянським Союзом. Що після Путіна прийде Горбачов, почне говорити про" нове мислення і перебудову", і все буде добре. Потім будуть вибори — Росія ослабне, і буде період схожий на 90-ті роки", — заявив Самусь.

Відео дня

На думку експерта, це помилка, адже країну-агресора чекає розпад: "Спочатку після Путіна на хвилі або путчу, або військової хунти прийде ультрарадикальна патріотична озброєна хунта. Вона дійсно буде створювати величезні проблеми навколишньоому світу. Але в результаті діяльності цієї хунти Росія розвалиться. Тому що ефективно управляти такою країною вона не зможе, будуть величезні економічні проблеми".

Підтримувати безпеку в регіоні і на території вже колишньої РФ будуть українці. І для цього, за словами Самуся, потрібна військова техніка: "Хто буде стабілізувати і на чому будуть стабілізувати цю територію? Мабуть, це робитимуть українці. А для того, щоб стабілізувати таку територію, потрібна бронетехніка, зокрема. Тобто якщо подивитися на перспективу, то Україні вже потрібно поставляти "Абрамси" (M1 Abrams — УНІАН) не тільки для того, щоб зараз закривати прогалини в нашій обороні або для проведення контрнаступу".

За словами Самуся, партнери нашої країни повинні усвідомлювати реалістичність такого сценарію. Розпад Росії може початися як в найближчому майбутньому, так і через 15 років. Але Україні необхідно вже зараз постачати засоби для реакції на потенційні кризи.

Нагадаємо, схожою думкою поділився військовий експерт Петро Черник. Він заявив, що розпад Росії неминучий, але процес може зайняти ціле десятиліття.

Вас також можуть зацікавити новини: