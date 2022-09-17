Під вогнем російських окупантів опинилися Краснопільська, Середино-Будська та Хотінська громади Сумщини і Семенівська громада Чернігівщини.

Росія продовжує обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

"Під вогнем російських окупантів опинилися Краснопільська, Середино-Будська та Хотінська громади Сумщини і Семенівська громада Чернігівщини. З боку російського населеного пункту Старосєльє ворог обстріляв територію Краснопільської громади з мінометів. На території Середино-Будської громади пролунало 12 артилерійських вибухів. Противник гатив із району населеного пункту Зернове", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що вибух артилерійського снаряду зафіксовано на території Семенівської громади.

"Вогонь росіяни вели з боку населеного пункту Скачок. З боку російського населеного пункту Єлізавєтовка ворог накрив вогнем зі ствольної артилерії прикордоння Хотінської громади – пролунало близько десятка вибухів. Артилерійський обстріл загарбники супроводжували стрільбою з великокаліберних кулеметів", - додали в МВС.

Як писав УНІАН, деякі села Чернігівщини, розташовані поблизу російського кордону, спорожніли через ворожі обстріли. Після виведення своїх військ з території Чернігівської області росіяни не припинили обстріли прикордоння. У населених пунктах, що постійно зазнають обстрілів, люди майже не виходять з погребів.

12 вересня на Чернігівщині вдень ворог із самохідних артилерійських установок обстрілював район населеного пункту Михальчина Слобода.

На початку місяця російські окупанти здійснили масований обстріл одного з районів Чернігівської області, зафіксовано понад 50 вибухів.

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