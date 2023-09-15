Він зауважує, що безпілотники загарбників рухалися в напрямку Хмельницької області.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат не виключає, що під час останньої атаки російські окупанти могли шукати українські бомбардувальники.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, говорячи про чергову ворожу атаку по території України.

"Маємо сьогодні гарний результат – це 100%-ве збиття "Шахедів"… 17 "Шахедів", які були запущені з Приморсько-Ахтарська, були збиті по маршруту слідування, рухалися в напрямку Хмельницької області", - зазначив Ігнат.

Він розповів, що залучалася винищувальна авіація, зенітно-ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

"Хмельниччина атакована. Розуміємо, що шукає ворог. Шукають, де командувач сховав бомбардувальники, мабуть, наші і так далі, після тих подій, які відбувалися нещодавно в нашому морі біля Криму", - сказав речник.

Також на запитання, чи змінилася якось тактика росіян, - зміщувати свої атаки ближче до ранкового часу, Ігнат зауважив, що така ситуація спостерігається вже не вперше.

"Вони зазвичай роблять пуски з 22:30-22:50 і далі – кілька хвилин, і аж до 4-ї ранку. Ну, змістили дещо. Але підкреслюю, що не вперше. І вранішня атака, зрештою, дозволяє краще, можливо, відпрацьовувати, коли вже світла пора доби з’являється, мобільним вогневим групам. Саме тому, що ціль вже стає візуально видима", - зауважив представник ПС.

Атака окупантів 15 вересня

Як повідомляв УНІАН, раніше у ПС ЗСУ заявили, що Сили протиповітряної оборони України зранку сьогодні, 15 вересня, знищили всі 17 дронів-камікадзе Shahed-136/131. Усі вони різними маршрутами рухалися в напрямку Хмельниччини.

У Повітряних силах зауважили, що Росія атакувала Україну ударними безпілотниками з південно-східного напрямку, зокрема з Приморсько-Ахтарського району.

Після 06:00 повідомлялося про роботу протиповітряної оборони на Хмельниччині. Загроза, імовірно, існувала для для Старокостянтинова, де розташовано військовий аеродром.

Вас також можуть зацікавити новини: