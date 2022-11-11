В області тривають заходи з виявлення та знищення противника.

Українські війська в деяких місцях Херсонщини вже дійшли до правого берега Дніпра, підтвердили в Генштабі Збройних Сил України.

Як йдеться у вечірньому зведенні, Сили оборони продовжують звільнення українських земель на Херсонському напрямку.

"В ході успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра. Тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів", – йдеться у повідомленні ГШ.

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Водночас там не стали розкривати деталі.

"З міркувань безпеки операції офіційне оприлюднення результатів буде надано згодом", – запевнили в Генштабі.

Ситуація в Херсоні – останні події

11 листопада почали з’являтися кадри, на яких можна було побачити херсонців з прапорами України та військових ЗСУ на вулицях Херсона.

До вечора п’ятниці офіційного підтвердження того, що ЗСУ зайшли у Херсон від Генерального штабу або верховного головнокомандувача – президента Володимира Зеленського не було.

Водночас українська розвідка повідомила, що Херсон повертається під контроль України, в місто заходять частини ЗСУ, а шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. Там звернулися до покинутих командуванням росіян і закликали здаватися в полон.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сповістила, що "війська знаходяться на підступах до міста, у місті перебувають спеціальні підрозділи".

Мешканці Херсона, який був окупований росіянами з першого тижня повномасштабного вторгнення в Україну, вже святкують звільнення від ворога – попри відсутність у місті води та світла.

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