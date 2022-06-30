Українські військові можуть отримати від Італії озброєння, схоже на те, яке нам вже дають Німеччина і Нідерланди.

Італія буде поставляти Україні важке озброєння, можливо, це будуть гаубиці. Про це, говорячи щодо необхідності військової допомоги нашій країні, в кулуарах саміту лідерів НАТО в Мадриді заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Він закликав інших членів Альянсу збільшити поставки зброї Україні, повідомляє видання Politico.

Так, Італія може надати важке озброєння. Можливо, це будуть гаубиці, схожі на ті, які Україні вже дають Нідерланди та Німеччина. За даними видання, відправка сучасної артилерійської техніки означала б значне збільшення військової підтримки України з боку Італії, хоча Рим ще не підтвердив цей крок.

Рютте зазначив, що зараз його найбільше турбує ситуація на сході України, де в останні тижні "повільно, але постійно" просуваються війська РФ.

"Неймовірно важливо, щоб Україна отримувала достатню кількість важких систем озброєння", - зазначив прем'єр Нідерландів і зазначив, що його країна не має у своєму розпорядженні велику кількість гаубиць, тому Італія теж вирішила внести свій внесок.

Журналісти спробували уточнити у Рютте, яке саме озброєння надасть Україні Італія і чи будуть це гаубиці Panzerhaubitze 2000. Прем'єр зазначив, що подробиці поставок будуть відомі пізніше. Однак він натякнув, що Італія буде давати нашій країні "аналогічне" озброєння.

Видання Politico також вдалося отримати коментар у представника Міністерства оборони Італії. Він не став розкривати подробиці та вказав, що перелік озброєння, яке може бути надано Україні, є засекреченим.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Німеччина і Нідерланди доставлять в Україну додаткові шість гаубиць 155-мм калібру Panzerhaubitze 2000 (Ph2000).

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