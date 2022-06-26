Драгі заявив про необхідність введення стелі цін на імпорт енергоресурсів з РФ.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі на саміті G7 заявив про необхідність введення стелі цін на імпорт енергоресурсів з Росії і ліквідації залежності від РФ.

"Це має геополітичні, а також економічні та соціальні цілі", - сказав Драгі.

"Навіть коли ціни на енергію впадуть, немислимо повернутися до тієї ж залежності від Росії, яка існувала раніше. Необхідно працювати над тим, щоб повністю усунути цю динаміку", - додав Драгі.

Нагадаємо, в Німеччині почали саміт G7, на якому в центрі уваги буде Україна. Саміт проходить на тлі війни в Україні, яка стане однією з головних тем на зустрічі.

Байден перед початком зустрічі, заявив, що президент Росії Володимир Путін хотів розділити західних союзників, але це йому не вдалося. За підсумками зустрічі, лідери "Великої сімки" зобов'язуються надавати Україні безстрокову підтримку в її захисті від вторгнення Росії.

Члени G7 стурбовані затягуванням війни, а деякі, включаючи Німеччину і Францію, натякнули, що вони можуть бути більш відкриті для ідеї про припинення вогню шляхом переговорів.

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