Нещодавно ЗМІ провели розслідування і з'ясували, що в уряді Чечні панує "династія" Кадирових. Журналісти нарахували не менше 47 членів його сімейства на вищих посадах в Республіці.

Глава Чечні Рамзан Кадиров висміяв опонентів за критику щодо призначення своїх близьких родичів на державні посади в уряді Чечні та заявив, що Республіка через це не розвалиться.

Він спробував виправдатися у відповідь на статтю видання ForPost, яке провело своє розслідування про "династію Кадирових" в лавах уряду.

ЗМІ вказали, що нещодавно Кадиров віддав посаду міністра майнових і земельних відносин, віце-прем'єра республіки своєму 26-річному племіннику Хамзату Кадирову. Високу посаду займає й старша дочка глави Чечні Айшат Кадирова - вона керує регіональним міністерством культури.

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Серед "родинних" призначень також згадується посада двоюрідного брата Кадирова - Турпала-Алі Ібрагімова. У серпні 2021 року його призначили міністром з фізичної культури, спорту та молодіжної політики Чечні.

Нещодавно Кадиров зняв з посади заступника голови уряду Чеченської Республіки свого родича по лінії тітки Хожа-Бауді Дааєва й зробив його міністром освіти. Також хороші місця в уряді Кадиров віддав своїм старшим сестрам - Зулай і Зарган.

Всього журналісти нарахували в уряді Чечні 47 далеких та ближніх родичів Рамзана Кадирова.

У статті наводиться думка соціолога Анни Очкіної й політолога Юрія Самонкіна, які говорять, що Кадиров використовує свій політичний вплив для того, щоб просунути членів власного сімейства до влади. Хоча, згідно зі статтею 16 федерального закону "Про державну цивільну службу", такі родинні зв'язки суперечать закону.

Однак сам Кадиров відкрито висміяв подібну думку в Telegram й заявив, що призначає тих, кому довіряє.

"Компетенція подібних Очкіних і Самонкіних й гроша не варта. Послухати їх страшилки, так вся республіка розвалиться через те, що серед сотні тисяч службовців в регіоні є кілька моїх близьких родичів. Не смішіть мене. З моїх родичів в будь-якій установі й на будь-якій посаді попит в десятки разів більший, тому що їм потрібно доводити, що вони працюють не завдяки мені, а всупереч. Кому довіряю, того і призначаю", - написав він.

Присутність "кадировців" в Україні

Наразі глава Чечні Рамзан Кадирова є безпосереднім союзником російського лідера Володимира Путіна у війні проти України.

Зараз його загони "кадировців" знаходяться на різних ділянках фронту в Україні, хоча їх репутація в бойових умовах залишає бажати кращого. Їх вже давно прозвали TikTok військами.

Раніше в СБУ показали, як насправді воюють "кадировці". У телефоні одного з бойовиків знайшли відео, на яких окупанти танцюють під автоматні черги й стріляють по деревах, імітуючи серйозний бій.

При цьому відносини загонів Кадирова з регулярними російськими військами надзвичайно погані. Адже "кадирівці" виконують роль наглядачів на фронті й часто залишаються в тилу, тоді як росіяни змушені воювати на передовій з Україною. Нещодавно в Запорізькій області вони довели росіянина до суїциду, погрожуючи сексуальним насильством.

Також у тимчасово окупованому Мелітополі "кадировці" зґвалтували російську пропагандистку з НТВ і побили оператора.

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