Лікарям у Москві та Чечні опальний політик-патріот не вірить.

Скандальний лідер Чечні Рамзан Кадиров має серйозні проблеми зі здоров'ям. Його зовнішній вигляд впродовж останніх місяців це підтверджує.

Як повідомляє німецьке видання Bild, у Кадирова хворі нирки. Останнім часом він з'являється на публіці з опухлим обличчям та тілом загалом, йому навіть важко розплющити очі.

"Кажуть, що у жорстокого слуги Путіна проблеми з нирками. Це також стверджує колишній віце-прем'єр Чечні Ахмад Закаєв, який живе в еміграції. Проблеми з нирками, безумовно, пояснюють його роздуте тіло. Кажуть, він привіз до Чечні світило з Об’єднаних Арабських Еміратів, бо не вірить лікарям у Москві", - пише видання.

За даними Bild, Кадирова прилетів лікувати Яссін Ібрагім М. Ель-Шахат - головний лікар ниркового відділення лікарні Burjeel в Абу-Дабі. Через лікування Кадиров не зміг бути присутнім на виступі Путіна 21 лютого в Москві.

"Спритність та енергійність Кадирова підтримують стимуляторами. Кажуть, що чеченський диктатор залежний від цих та інших таблеток", - зазначає видання.

Скандальні заяви Кадирова

Рамзану Кадирову чудово вдається грати роль блазня Путіна. Він часто робить гучні заяви та погрожує захопити Київ та піти на Європу. Нещодавно лідер чеченських бойовик сказав, що "Захід стане на коліна, і, як завжди, європейські держави повинні будуть взаємодіяти у всіх сферах з Російською Федерацією".

При цьому Кадиров проводить багато часу за кордоном, зокрема, на Мальдівах і в Дубаї. В ОАЕ у скандального політика є власна елітна вілла.

Нещодавно Кадиров вкотре вибухнув погрозами "взяти Київ" та "вбити Зеленського". Але є умова - потрібен наказ президента РФ Путіна. За його словами, "пістолет для Зеленського" вже чекає свого часу.

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