Агенти ГУР провели операцію вчора на світанку.

Агенти Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України провели спецоперацію, в результаті якої знеструмили об'єкти російського військово-промислового комплексу (ВПК) і збройних сил.

Як повідомляє Суспільне, наразі припинено подачу електроенергії споживачам, зокрема об'єктам російського ВПК і збройних сил, розташованим у районі проведення операції.

Зазначається, що збиток для Росії внаслідок атаки становить майже $5 млн.

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Як повідомляють джерела видання, агенти ГУР злили охолоджувальну рідину з силового трансформатора підстанції, а потім підпалили все.

"Ми вкотре нагадуємо: у Росії більше немає тилу - ні на сході, ні на заході, ні в будь-якій точці планети. Усе російське, задіяне у війні проти України, горітиме, тонутиме і знищуватиметься - незалежно від рівня його захисту або місця розташування", - зазначили джерела ГУР.

За інформацією джерел УНІАН в українській розвідці, атаку на промислову електропідстанцію було здійснено близько 04:00 14 червня.

Після підпалу обʼєкту виникла пожежа, яка суттєво пошкодила його та призвела до припинення електропостачання на ворожі підприємства, розташовані неподалік.

Крім того, за даними ЗМІ, українські дрони атакували авіабазу росіян у Воронезькій області.

Удари по території РФ

Найгучнішою операцією українців на території РФ стала "Павутина", внаслідок якої на головних військових авіабазах було пошкоджено або знищено десятки російських бомбардувальників, якими Росія бомбила українські міста.

Тоді голова Служби безпеки України Василь Малюк зазначив, що українські бійці битимуть ворога там, де він вважає себе недосяжним.

11 червня стало відомо, що українські інженери розробили спеціальні дрони для "Павутини".

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