Канадські інструктори вже готові.

Канада готова посилити військову підтримку України і приєднатись до навчання українських пілотів на сучасних літаках.

Про це сказав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє канадське видання Infotel. Відповідну заяву політик зробив після участі у саміті "Великої сімки" в Хіросімі.

За його словами, канадські інструктори готові приєднатись до навчання українських військових пілотів на західних винищувачах.

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F-16 для України - що відомо

Напередодні, 20 травня, стало відомо, що західні партнери вирішили перейти до передачі винищувачів Україні. За словами британського прем'єра Ріші Сунака, п’ять країн об’єднали зусилля для роботи над забезпеченням України бойовими повітряними силами - Велика Британія, США, Нідерланди, Бельгіє я та Данія.

Сполучене Королівство планує розпочати навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 "цього літа", щоб "підтримати українські військово-повітряні сили тим, що їм потрібно для майбутнього".

За оцінкою майора резерву армії оборони Ізраїлю Віктора Верцнера, українські пілоти цілком можуть навчитися керувати винищувачами F-16 за чотири місяці.

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