Нещодавно Ізраїль вперше у світовій історії застосував у бойових умовах стратегічну систему протиракетної оборони для збиття балістичної ракети середньої дальності. Що це за система? Arrow3 - це вищий ешелон протиракетної оборони Ізраїлю.

Коли говорять про протиракетну оборону Ізраїлю, всі згадують про найнижчий компонент – "Залізний купол". Але насправді система складається з трьох компонентів. "Залізний купол" - призначений для перехоплення некерованих реактивних снарядів. Після цього йде вищий рівень, який називається "Праща Давида", який призначений для перехоплення балістичних ракет, ракет оперативно-тактичного рівня, тобто, умовно кажучи, точок У, Іскандерів. А на найвищому рівні перебуває Arrow3, яка призначена для перехоплення балістичної ракети середньої дальності та міжконтинентальних балістичних ракет. І якщо щодо міжконтинентальних питання відкрите, то про ракети середньої дальності вже точно можна говорити.

Arrow3 призначена для перехоплення балістичної ракети середньої дальності та міжконтинентальних балістичних ракет

Вкрай важливо те, що система працює. Адже це було перше бойове її використання саме для перехоплення балістичної ракети середньої дальності, яку 31-го жовтня випустили єменські хусити. До цього систему було використано для збиття ракети С-200, яка була випущена з Сирії кілька років тому. Зараз мова йде про ракету на базі "Скад", але дуже переробленої, швидше за все, іранської. Вона має дальність до двох тисяч кілометрів. І цієї дальності цілком вистачає для удару з Ємену по Ізраїлю.

Чи потрібна така система Україні? Зараз на фронті вона б ніяк не згодилася. Адже це – компонент протиракетної оборони, призначений для захисту тилових районів. Слава Богу, РФ не б’є по Україні міжконтинентальними ракетами, а ракет середньої дальності в них офіційно немає.

Існують об’єктивні перешкоди в отриманні системи Arrow3, як у Ізраїлю

Крім того, існують об’єктивні перешкоди в отриманні системи Arrow3, як у Ізраїлю. Звісно, якби в України було десь 3,5 мільярди доларів на одну таку систему (Німеччина замовляла у Ізраїлю систему Arrow3 саме за таку суму), плюс кілька років у запасі (бо її постачання заплановано на 2025 рік), а також відповідні відносини з Ізраїлем (які б дозволяли закуповувати озброєння, а не зустрічатися з блоком реекспорту), було б круто. Однак, якщо говорити про Ізраїльську ПРО, то для України зараз цікавіший не "Залізний купол", хоча він теж важливий для захисту прифронтових міст від ударів ворога. Цікавіша для нас - "Праща Давида", оскільки вона призначена для перехоплення балістичних ракет оперативно-тактичного рівня, тобто тих самих Іскандерів, якими Росія завдає нам шкоди.

Олег Катков, воєнний експерт, головний редактор Defence Express