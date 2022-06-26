Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк заявляє, що її країна разом з партнерами робитиме все можливе для притягнення Російської Федерації до відповідальності за смертоносний обстріл Києва 26 червня.
Про це Брінк повідомила у мікроблозі Twitter.
"Обурена сьогоднішніми повідомленнями про ракетні удари Росії по житловому будинку й дитячому садку в центрі Києва. Оскільки Кремль продовжує невибіркові напади на цивільних України, США й партнери будуть робити усе можливе для притягнення до відповідальності винних у звірствах", - заявила посол.
Нагадаємо, 26 червня російські війська запустили ракети по Києву. Одна з ракет влучила в багатоповерхівку в Шевченківському районі. За останніми даними, виявлено тіло одного загиблого, тілесні ушкодження отримали 6 мешканців будинку, серед яких 7-річна дівчинка. Всього з будинку евакуювали 25 мешканців.
Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що сьогоднішній удар по Києву здійснювався високоточними й найдорожчими ракетами РФ з району Каспійського моря. За попередніми даними, було випущено від 4 до 6 ракет, дві з них були збиті силами ППО.
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