Дипломат обурена тим, що РФ завдала ударів в столиці України по житловому будинку і дитячому садку.

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк заявляє, що її країна разом з партнерами робитиме все можливе для притягнення Російської Федерації до відповідальності за смертоносний обстріл Києва 26 червня.

Про це Брінк повідомила у мікроблозі Twitter.

"Обурена сьогоднішніми повідомленнями про ракетні удари Росії по житловому будинку й дитячому садку в центрі Києва. Оскільки Кремль продовжує невибіркові напади на цивільних України, США й партнери будуть робити усе можливе для притягнення до відповідальності винних у звірствах", - заявила посол.

Нагадаємо, 26 червня російські війська запустили ракети по Києву. Одна з ракет влучила в багатоповерхівку в Шевченківському районі. За останніми даними, виявлено тіло одного загиблого, тілесні ушкодження отримали 6 мешканців будинку, серед яких 7-річна дівчинка. Всього з будинку евакуювали 25 мешканців.

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що сьогоднішній удар по Києву здійснювався високоточними й найдорожчими ракетами РФ з району Каспійського моря. За попередніми даними, було випущено від 4 до 6 ракет, дві з них були збиті силами ППО.

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