Ракета Х-101 є найвисокоточнішою і найдорожчою, яка є на озброєнні РФ.

Сьогоднішній удар по Києву, в результаті якого постраждали мирні громадяни, здійснювався високоточними і найдорожчими ракетами РФ із району Каспійського моря.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в ефірі всеукраїнського телемарафону.

За його словами, для сьогоднішнього удару по Київщині противник застосував стратегічну авіацію з районів Каспійського моря.

"В районі Астрахані вони злітають, на озброєнні у них основні ракети, які по нам запускаються – це Х-101. Вона може літати на відстань 5500 кілометрів. Тобто їм до нас залітати необов’язково. Їм просто треба злетіти у повітря, вийти на бойовий курс і випустити ракети", - сказав він.

Ігнат повідомив, що попередньо сьогодні було випущено від 4 до 6 ракет, дві з них були збиті силами ППО. Він уточнив, що ракета Х-101 – є найвисокоточнішою і найдорожчою ракетою, яка є на озброєнні РФ.

Речник вважає, що у противника багато ракет на озброєнні, але вже є необхідність їх економити.

Ворог вдарив ракетами по Київщині: що відомо

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