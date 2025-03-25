Також Служба безпеки продовжує боротьбу всередині країни проти російської агентури.

З початку повномасштабного вторгнення СБУ провела чимало унікальних операцій з ліквідації воєнних злочинців та зрадників України.

Як стало відомо УНІАН з особистих джерел, за три роки війни Служба безпеки ліквідувала:

генерала, начальника військ радіаційного та хімзахисту Росії Ігоря Кірілова;

керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту Росії, який віддавав накази на пуски крилатих ракет Валерія Транковського;

екснардепа-зрадника Іллю Киву;

бойовика і пропагандиста Владлена Татарського.

Також СБУ продовжує боротьбу всередині країни проти російської агентури та державних зрадників. За три роки війни Служба безпеки України відкрила понад 3,5 тис. кримінальних проваджень щодо держзради. А також ще 8,7 тис. проваджень за фактами колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору.

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Операції СБУ: важливі новини

Напередодні у Києві СБУ затримала двох агентів російського ГРУ, які готували серію атак по енергетичних обʼєктах України. Зазначалося, що агенти виїжджали на місця розташування цих обʼєктів, після чого передавали дані про них Росії.

У березні 2025 року РФ підірвала двох власних агентів у Івано-Франківську, ними виявилися хлопці 15 та 17 років. За даними СБУ, хлопці отримали вказівки від Росії щодо того, як створити саморобний вибуховий пристрій. По дорозі до обʼєкта, де хлопці мали встановити вибухівку, російська спецслужба, активувала бомбу у їхньому пакеті.