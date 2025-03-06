Для збору розвідданих вони "гастролювали" одразу по трьох областях країни.

Контррозвідники Служби безпеки України затримали двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), які діяли у Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Як повідомив прес-центр СБУ, вони готували серію повітряних атак на високовольтні електролінії, щоб знеструмити частину північних регіонів. Згідно з матеріалами справи, агенти виїжджали на місцевість та фіксували геолокації потенційних цілей. Крім того, вони мали виявляти та передавати окупантам координати радіолокаційних станцій ЗСУ.

Поплічниками Росії виявилися 27-річний помічник юриста місцевої юридичної компанії та його знайомий – 25-річний безробітний. Їх завербували у 2024 році, коли вони шукали "швидкі заробітки" у Telegram:

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"Для збору розвідданих фігуранти "гастролювали" одразу по трьох областях України. У разі виявлення "потрібних" локацій агенти фотографували їх через спеціальну програму, що позначає координати, дату і час фотофіксації. Задокументовано, як агенти дистанційно координували свої дії з декількома представницями російської спецслужби, а для конспірації зв’язку у месенджерах постійно міняли сім-карти і телефони".

Чоловіків затримали за адресами проживання у Києві. У них вилучили комп’ютерну техніку та вісім мобільних телефонів із доказами співпраці з воєнною розвідкою РФ. Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання агентів РФ

Як повідомляв УНІАН, раніше на Волині затримали колаборанта, який на початку повномасштабної війни очолив окупаційну "поліцію" в Новій Каховці. Після цього він переховувався на території Європейського союзу.

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