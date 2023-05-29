Він вважає, що росіяни мають відчути, як жити у таких умовах.

Мер Києва Віталій Кличко обурився тим, що російська столиця продовжує жити звичайним життям, в той час як українці постійно потерпають від атак РФ.

В ефірі інформаційного телемарафону мера запитали, чому російські загарбники останнім часом частіше атакують Київ. У відповідь Кличко поцікавився, чому москвичі "відпочивають" під час таких атак. Це питання він адресував Головнокомандувачу Збройними силами України Валерію Залужному.

"Я тільки одного не можу зрозуміти, і це питання можу адресувати пану Залужному. Якщо столицю України росіяни можуть "кошмарити", чому мешканці Москви, столиці Росії, відпочивають? Такі речі можна було б робити, щоб кожен з них відчував, що означає жити в таких умовах, в яких живе Київ скоро вже півтора роки", - сказав Кличко.

Російські атаки по столиці: що відомо

Як відомо, з початку травня українська столиця зазнала вже 16 російських атак. У КГВА пояснювали, що таким чином загарбники хочуть уразити свої цілі, а також виснажити ресурси української ППО.

Крім того, постійні напади закликані тримати в глибокому психологічному напруженні мирних українців.

У ніч на 29 травня окупанти атакували Київ ракетами та дронами, у небі українські захисники знищили 40 повітряних цілей.

Вже вдень росіяни запустили по Київській області 11 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К". Відомо, що українським захисниками вдалося збити всі ракети.

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