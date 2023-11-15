Співробітники окупаційних "міністерств" заробляють на шахрайстві з дитячим харчуванням та іншими схемами, давно відомими українцям.

Росія відчула, що таке топ-корупція по-українськи. Новопризначенні "міністри" та чиновники, які перейшли на бік ворога, почали спустошувати гаманці окупантів шахрайством.

Під зрадниками, які обійняли посади у фейкових "міністерствах" тимчасово окупованого Мелітополя, вже тріщать стільці. Про це заявив мер Іван Федоров.

"Підгорає під призначеною росіянами "міністеркою освіти" Оленою Шапуровою. При українській владі колишня "освітянка" переслідувалась за корупцію", - зазначив він.

Окупанти виявили, що співробітники її "міністерства" займаються шахрайством з дитячим харчуванням у школах. Щодо цього проводять розслідування, уточнив чиновник.

Також з насидженого місця вже "злетів" головний лікар фейкової "Мелітопольської обласної лікарні" Микола Анрос. Свого часу зрадник відібрав у маріупольців медзаклад, щоб лікувати там 300-их росармійців. Але тепер його звільнено з причини, що він нібито не впорався зі спротивом українських лікарів.

"Насправді ворог втомився від українських зрадників і проводить заміну на своїх", - вказав Федоров.

СБУ повідомила про підозру "міністру транспорту" Криму

Раніше Служба безпеки України повідомила про підозру гауляйтеру Сєвєродонецька, "міністру транспорту" тимчасово окупованого Росією Криму. Він перейшов на бік ворога та очолив псевдоустанову у квітні цього року за протекцією зрадника Аксьонова.

Керуючись наказами Москви, він допомагає армії РФ організувати логістику військ з материкової частини Росії до Криму.

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