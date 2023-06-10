В Херсоні викрито трьох мешканців, які у період окупації міста обійняли керівні "посади" у створеній загарбниками "виборчій комісії".

Служба безпеки України повідомила про підозру ще восьми колаборантам, серед яких "міністр транспорту" тимчасово окупованого Росією Криму та гауляйтер Сєвєродонецька. Співробітники СБУ зібрали необхідну доказову базу.

"Одним зі зловмисників є новопризначений "міністр транспорту Республіки Крим", який очолив псевдоустанову у квітні цього року за протекцією зрадника Аксьонова", - йдеться у повідомленні СБУ.

Як зауважили у Службі, за вказівками з Москви цей колаборант забезпечує логістику перекидання російських військ з території півострову на південний фронт. Водночас на Луганщині за добровільну співпрацю з ворогом також судитимуть гауляйтера Сєвєродонецька.

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"Встановлено, що за часів Януковича фігурант був мером Брянки і залишався на тимчасово окупованій території. З 2014 року він очолював окупаційну адміністрацію Брянки. Після повномасштабного вторгнення РФ погодився на нове призначення", - йдеться у повідомленні.

Крім того, СБУ викрила колишнього посадовця розформованої міліції, який після звільнення у листопаді 2014 року приєднався до терористичного угруповання "ЛНР".

"У березні 2022 року він очолив "відділ поліції" в окупованому Новоайдарі, де займається придушенням руху опору та насадженням кремлівського режиму", - розповіли у Службі.

Зловмиснику повідомлено про підозру за частиною 1 статті 111 "Державна зрада" та частиною 2 статті 260 "Участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування" Кримінального кодексу України.

Ще однією ворожою поплічницею виявилась мешканка тимчасово окупованого Троїцького Луганської області. Під час захоплення селища вона добровільно погодилась очолити "управління бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення" у складі місцевої окупаційної адміністрації Росії.

"На цій "посаді" вона формує кошторис "бюджетних" видатків для матеріально-технічного забезпечення окупантів", - йдеться у повідомленні.

Також у Херсонській області було викрито трьох мешканців обласного центру, які у період окупації міста обійняли керівні "посади" у створеній загарбниками "виборчій комісії".

Вони організовували проведення фейкового плебісциту щодо приєднання регіону до Росії. Для цього колаборанти відкрили "виборчі дільниці" у декількох місцевих школах і лікарнях. Далі вони "накручували" голоси на користь країни-агресора.

"Під час звільнення Херсона колаборанти втекли на тимчасово захоплену частину регіону і наразі переховуються від правосуддя", - розповіли у СБУ.

Так, слідчі Служби заочно повідомили усім фігурантам про підозри за статтею 111-1 "Колабораційна діяльність" Кримінального кодексу України. За всіма викритими фактами тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності за злочини проти України.

Підозри колаборантам окупованого Криму - останні новини

Раніше СБУ задокументувала злочинну діяльність ще семи чиновників-колаборантів, які переховуються на тимчасово окупованій території України. Серед них є очільниця створеної агресором "адміністрації Чорноморського району Криму" Наталія Пісарєва. На цій "посаді", після початку повномасштабного вторгнення вона координувала ворожу інформкампанію щодо підтримки збройної агресії РФ.

Крім того, шістьом представникам "казначейства ЛНР" додатково повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Обвинувальні акти спрямовані до суду. Зловмисникам загрожує від 5 до 12 років тюрми.

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