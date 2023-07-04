За останні тижні ЗСУ зайняли більше позицій, ніж Росія за останній рік, сказав він.

Україна ще не почала контрнаступ повною мірою, прив'язувати її до термінів несправедливо.

Про це заявив глава Збройних сил Великої Британії Тоні Радакін, пише журналіст The Guardian Ден Саббах у Twitter. Він описав українську стратегію як "морити, розтягуватися і бити", щоб поступово розбити російські оборонні лінії. "Несправедливо спекулювати або прив'язувати Україну до термінів. Контрнаступ ніколи не був одиничним актом, також є економічний і дипломатичний", - додав він.

За словами Радакіна, за останні кілька тижнів Україна зайняла більше позицій, ніж Росія за останній рік. Водночас російська армія настільки слабка, що не має сил для значного контрнаступу - за 18 місяців боїв вони втратили близько 2000-2500 танків.

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Також він відзначив, що українські бійці ефективно використовуть ракети "Storm Shadow". Попри те, що ті є достатньо складними, вони перемагають російську протиповітряну оборону.

Журналіст BBC Джеймс Ландейл у Twitter цитує інші заяви Радакіна. Той заявив, що ЗСУ поки що не прорвали оборонні лінії. "Ми очікуємо, що Україна приверне частину сил другого ешелону, які вона має", - сказав він.

Також окупати мають дуже ефективні лінії оборони та щільність мінних полів. Серед інших проблем він назвав відсутність прикриття з повітря та те, що Україна не отримала всю необхідну техніку.

Контрнаступ України: що відомо

Нагадаємо, що у рамках контрнаступальної операції українська армія просунулася до 2 кілометрів углиб позицій російських загарбників на Бердянському напрямку.

У червні командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський розповідав про те, з якими складнощами зіткнулися захисники України. Водночас він сказав, що основні сили наступального резерву ще не ввели в бій.

Сьогодні голова військового комітету НАТО Роб Бауер повідомив, що Україні не нададуть винищувачі F-16 до кінця контрнаступ.

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