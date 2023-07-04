Україна ще не почала контрнаступ повною мірою, прив'язувати її до термінів несправедливо.
Про це заявив глава Збройних сил Великої Британії Тоні Радакін, пише журналіст The Guardian Ден Саббах у Twitter. Він описав українську стратегію як "морити, розтягуватися і бити", щоб поступово розбити російські оборонні лінії. "Несправедливо спекулювати або прив'язувати Україну до термінів. Контрнаступ ніколи не був одиничним актом, також є економічний і дипломатичний", - додав він.
За словами Радакіна, за останні кілька тижнів Україна зайняла більше позицій, ніж Росія за останній рік. Водночас російська армія настільки слабка, що не має сил для значного контрнаступу - за 18 місяців боїв вони втратили близько 2000-2500 танків.
Також він відзначив, що українські бійці ефективно використовуть ракети "Storm Shadow". Попри те, що ті є достатньо складними, вони перемагають російську протиповітряну оборону.
Журналіст BBC Джеймс Ландейл у Twitter цитує інші заяви Радакіна. Той заявив, що ЗСУ поки що не прорвали оборонні лінії. "Ми очікуємо, що Україна приверне частину сил другого ешелону, які вона має", - сказав він.
Також окупати мають дуже ефективні лінії оборони та щільність мінних полів. Серед інших проблем він назвав відсутність прикриття з повітря та те, що Україна не отримала всю необхідну техніку.
Контрнаступ України: що відомо
Нагадаємо, що у рамках контрнаступальної операції українська армія просунулася до 2 кілометрів углиб позицій російських загарбників на Бердянському напрямку.
У червні командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський розповідав про те, з якими складнощами зіткнулися захисники України. Водночас він сказав, що основні сили наступального резерву ще не ввели в бій.
Сьогодні голова військового комітету НАТО Роб Бауер повідомив, що Україні не нададуть винищувачі F-16 до кінця контрнаступ.