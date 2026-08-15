У Fire Point підтвердили, що 'Фламінго' уразили ключове ракетне підприємство Росії

Також пожежа після вибухів спалахнула в Нижньогородській області, а саме в районі аеродрому "Саваслєйка", де базуються МіГ-31К.

Сили оборони під ранок 15 серпня ракетами FP-5 "Фламінго" уразили ракетно-космічний центр (РКЦ) "Прогрес" у Самарі.

Про це йдеться у повідомленні Fire Point у Телеграм-каналі. "Сили оборони України ракетами FP-5 "Фламінго"уразили РКЦ "Прогрес" у Самарі", - йдеться у повідомленні.

Українська компанія деталізувала, що РКЦ "Прогресс - одне з ключових підприємств російської ракетно-космічної галузі. Центр розробляє та виробляє ракети-носії середнього класу, зокрема сімейства "Союз-2", а також космічні апарати для дистанційного зондування Землі та наукових програм.

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Зазначимо, що ракети-носії "Союз-2" задіяні у виведенні на орбіту апаратів супутникового інтернету "Рассвєт", який є російським аналогом Starlink.

При цьому, недалеко від РКЦ розташований завод "Авіакор", який ремонтує та модернізує літаки. Попередньо, вогонь міг зачепити корпус №106 – ключовий цех де збирають літаки.

Також пожежа після вибухів зафіксована в Нижньогородській області Росії, а саме в районі аеродрому "Саваслєйка", де базуються літаки МіГ-31К - носії гіперзвукових ракет "Кинжал".

Система зв’язку "Рассвет": що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Росії планують розгорнути угруповання низькоорбітальних супутників для керування "важкими дронами". Перші три супутники угруповання вивели на орбіту з космодрому "Восточний" у 2023 році.

У травні 2024 року з космодрому "Плесецк" запустили ще три супутники. Ці апарати були сильнішими за попередні. Зокрема, на них відтестували обладнання супутникового зв’язку з підтримкою стандарту 5G NTN, а також лазерні канали зв’язку між супутниками.

11 серпня Сергій (Флеш) Бескрестнов, фахівець із радіотехнологій та радник президента України зазначав, що після розгортання мережі супутників "Рассвет" росіяни зможуть атакувати всю Україну за допомогою безпілотників з онлайн-керуванням. За його словами, мережа супутників "Рассвет" у противника стане для України проблемою.

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