Окупанти накопичують сили в Улаклах.

Російські загарбники оголосили про окупацію українського селища Костянтинопіль, що у Волноваському районі Донецької області. Українські аналітики спростовують це.

Сьогодні вдень міністерство оборони Росії заявило, що підрозділи угруповання загарбницьких військ "Схід" нібито провели зачистку та закріпилися у населеному пункті. Моніторинговий проєкт DeepState повідомляє, що Костянтинопіль перебуває під контролем українських Сил оборони:

"Сьогодні противник опублікував "сміливу" акцію - запустив декілька груп, які проникли на північні, східні та західні околиці села та знялися з "аквафрешами". Частину груп було знищено, якась частина досі може переховуватися в селі до того, як їх виявлять та знищать".

Водночас аналітики зазначають, що у селищі Улакли загарбники мають просування та накопичують живу силу для подальших штурмів на Костянтинопіль.

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Ситуація на фронті

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, лише за добу на фронті відбулося 140 бойових зіткнень. На Покровському напрямку вони зберігають найбільшу активність в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка, Преображенка, Андріївка та Улакли.

Тим часом в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" повідомляють, що війська РФ змінюють тактику боїв на Донеччині. Завдяки цьому під Покровськом фіксують зниження "напруги".

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