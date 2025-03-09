Українські військовослужбовці провели низку дій, через які окупанти почали змінювати тактику.

Російські окупанти знизили тиск у напрямку міста Покровськ, оскільки змінюють тактику боїв у Донецькій області. Цього вдалося домогтися завдяки ефективним оборонним діям ЗСУ, заявив представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Трохи впала напруга під містом Покровськ, що дивно, оскільки росіяни довгий час вели бойові дії насамперед у цьому напрямку. Для них це був ключовий напрямок, який у деякі дні переважав за кількістю бойових зіткнень увесь решту фронту як такого", - зазначив він в ефірі "Суспільне. Студія".

Крім того, Трегубов підкреслив, що більше бойових зіткнень відбувається тепер на Торецькому напрямку. Новопавлівський напрямок продовжує залишатися небезпечним, бої точаться безпосередньо в Часовому Яру і в Торецьку.

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Військовий підкреслив, що тиск під Покровськом зменшився, зокрема, завдяки кільком тактичним успіхам наших військових у боях за Котлине і Піщане.

При цьому потепління практично не вплинуло на перебіг боїв.

"Загалом, зміни йдуть не через погоду, а через технічні аспекти. Тривають технічні перегони в плані БПЛА, знаходяться нові тактики використання дронів на оптоволокні, які "залягають" і просто чекають супротивника десь собі в кущах. З'являються вже з боку росіян дороги, які повністю перекриті сітками, щоб українські дрони не порушували їхні шляхи сполучення і постачання. Ми оцінюємо ефективність цих засобів і шукаємо протидії", - зазначив він.

І підсумував, що ЗСУ не стоять на місці й розвивають системи БПЛА, які були б нечутливими для систем РЕБ. Приміром, на оптоволокні. Однак важливішою в цьому аспекті є взаємодія між людьми.

Інші новини про війну

Раніше УНІАН повідомляв, що в Росії лунають вибухи в кількох областях, у мережі називають цікаві локації. Зокрема, у російських телеграм-каналах заявляють про атаку на Липецьк. Місцеві жителі повідомляють, що чули над містом щонайменше 7 вибухів.

Крім того, елітні російські дрони знищили сотні цілей на Курщині. Наступ окупантів розпочався в момент, коли адміністрація президента США Дональда Трампа припинила надавати Україні розвіддані та постачати боєприпаси американського виробництва.

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