Для цього РФ "винаймає" іноземних журналістів, переважно ультраправих поглядів.

Перед виборами у РФ Кремль ативізував роботу щодо поширення на Заході наративів про свою легітимність на тимчасово окупованих територіях України. Про це йдеться у коментарі Центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки і оборони України (ЦПД).

"Перед "виборами" Путіна Росія активізувала просування на Заході наративів про нібито "легітимність" російської влади на тимчасово окупованих територіях України та "підтримку населенням ТОТ російської влади". Для цього Кремль "винаймає" західних журналістів, переважно ультраправих поглядів", - констатують у ЦПД.

Як зазначається, нещодавно пропагандистський сюжет в окупованому Маріуполі зняв очільник московського бюро німецького телеканалу ZDF Армін Кьорпер.

Відео дня

ЦПД інформує, що на окупованій Луганщині працювала ціла делегація таких журналістів з Іспанії, Франції, Нідерландів, США та ще 3-х країн. Також до Москви зі США прилетів журналіст Такер Карлсон, який готується взяти інтерв'ю у Путіна.

"Пропаганда РФ зараз застосовує на ТОТ ту саму технологію, що і в 2014 році, коли використовувала окремих західних журналістів для роботи на окупованому Донбасі у своїх інтересах", - зазначається у коментарі ЦПД.

Поширення наративів Кремля: що передувало

Нещодавно німецький канал ZDF зняв репортаж про Маріуполь в дусі роспропаганди. Так, журналіст Армін Кьорпер розповідає про "відбудову" міста. За його словами, у Маріуполі ведеться активне відновлення вулиць, шкіл, житлових будинків та цілих кварталів - у місті є світло, опалення та інтернет, працюють магазини й ресторани, а ще – розростається великий місцевий цвинтар.

У МЗС України відреагували на це, наголосивши, що спотворення реальності – це не журналістика.

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв, коментуючи цей сюжет, зазначив, що він викликав різко негативну реакцію серед багатьох знайомих німецьких експертів і журналістів, зокрема в колег пана Кьорпера з ZDF.

У січні американський Інститут вивчення війни заявив, що Росія серед іншого використовує Радбез ООН для проведення власних інформаційних операцій. Зокрема, йдеться про спроби переконати міжнародних партнерів України не надавати їй військову допомогу.

Так, 22 січня Росія скликала засідання Радбезу ООН, на якому міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив країни Заходу у відмові від переговорів, стверджуючи, що Кремль завжди був готовий до діалогу.

Вас також можуть зацікавити новини: