У МЗС України наголосили, що спотворення реальності – це не журналістика.

Журналіст Армін Кьорпер, представник суспільного мовника Німеччини ZDF, який очолює московське бюро телеканалу, зняв репортаж про життя в окупованому Маріуполі, де подав ситуацію за канонами роспропаганди.

У репортажі журналіст висловлює враження, що більшість жителів міста, яке перебуває під окупацією Росії майже два роки, налаштовані проросійськи.

Він також розповідає, що місто відбудовується, не наголошуючи на тому, що його зруйнували окупанти. Також журналіст подає як досягнення той факт, що до окупації РФ у розбомбленому театрі було заборонено грати російською мовою, але "тепер ситуація змінилася".

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"Маріуполь – це не місто-привид, я хотів би це чітко прояснити", – каже Кьорпер.

За його словами, "місто функціонує, є електрика, є опалення. Є гаряча вода та інтернет. Відкриті магазини, ресторани".

"Спротив? Я нічого такого не бачу", – заявив Кьорпер, також заявивши, що "місту потрібні люди" для того, щоб там "знову запрацювала економіка".

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв, коментуючи цей сюжет, зазначив, що він викликав різко негативну реакцію серед багатьох знайомих німецьких експертів і журналістів, зокрема в колег пана Кьорпера з ZDF.

"Посольство одразу звернулося до редакції з листом про недопустимість подібних сюжетів, на що ми вже отримали відповідь із визнанням помилки та запевненням у повазі до територіальної цілісності України. Працюватимемо і надалі з редакціями, щоб у майбутньому такі випадки не повторювалися". – зазначив він.

У МЗС України закликали канал надати офіційне пояснення сюжету.

"Спотворення реальності – це не журналістика. Крім того, візит голови московського бюро ZDF до окупованого Маріуполя без згоди України є порушенням українського законодавства. Закликаємо ZDF надати офіційне пояснення", написав речник МЗС України Олег Ніколенко.

Водночас телеканал ZDF, коментуючи репортаж, зауважив, що Кьорпер "обрав неоднозначну фразу "місто функціонує", запевнивши, що "виокремлення лише цієї цитати дає лише скорочене уявлення про враження" репортера.

ZDF також стверджує, що у своєму репортажі з України він "не залишив жодних сумнівів" у тому, що Маріуполь є територією, незаконно окупованою Росією, і хто є агресором і жертвою у цій війні.

Новини Маріуполя

Раніше в італійському місті Модена (регіон Емілія-Романья) відмінили дозвіл на проведення брехливої пропагандистської виставки про "відродження" окупованого росіянами Маріуполя.

За даними мерії Маріуполя, з початку повномасштабної війни в місті було пошкоджено 90% життєво важливої інфраструктури.

В результаті нападу військ РФ було вбито близько 22 тис. мирних людей. Восени 2022 року повідомлялося, що близько 200 тис. жителів міста виїхали на підконтрольну частину України.

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