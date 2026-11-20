Україна створює проблеми для військової та цивільної логістики в Криму.

Зруйнування Україною стратегічно важливого для Росії Кримського мосту перерізає шляхи постачання російських військ, що діють на півдні та сході України, а також на окупованому півострові в Чорному морі, і може по-справжньому "притиснути" Росію.

Як пише Reuters, аналітики та військові зазначають, що хоча самі по собі ці атаки не змінюють докорінно хід бойових дій, вони створюють додаткове навантаження на й без того перенапружену логістичну мережу – проблему, яку Росії може бути вкрай складно вирішити.

При цьому удар по такому знаковому для Росії інфраструктурному проєкту мав потужний символічний ефект – особливо напередодні тристоронньої зустрічі президента Володимира Путіна з Трампом і Сі Цзіньпіном.

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Як зазначає експерт Atlantic Council Джон Хелін, це продемонструвало здатність Києва завдавати ударів по російській логістиці в районі Азовського моря та на окупованих територіях південного сходу України – і все це відбувається в той момент, коли просування російських військ на фронті практично зупинилося. "Важливішим моментом тут є не стільки саме руйнування Кримського мосту, скільки зростаючий тиск, який Україна чинить на російську логістичну систему в цілому", – зазначив він.

Більше трафіку – більше цілей

Ще за кілька місяців до цього Україна почала атакувати російські лінії постачання на ключовій автомагістралі М-14, що проходить через окуповані південні території – найважливішу артерію, яка забезпечує військові дії Москви на великій ділянці фронту.

За словами військового експерта Франца-Штефана Гаді, після часткового виведення Кримського мосту з ладу у Росії практично не залишається іншого вибору, окрім як направляти транспортні потоки цією дорогою, яка сама по собі є пріоритетною ціллю для атак.

"Більше трафіку – значить, більше цілей", – сказав він, додавши, однак, що "раптовий логістичний колапс" малоймовірний, оскільки Росія виробила тактику протидії, що включає розсередоточення сил і пересування в нічний час.

Командир підрозділу українських безпілотників, що діють у районі цієї автомагістралі, припустив, що Росія посилить там протиповітряну оборону, однак висловив упевненість, що українські сили зможуть і надалі завдавати збитків.

Ізоляція Криму

Зруйнування залізничної частини мосту може змусити Росію перенаправити всі вантажні залізничні перевезення через той самий сухопутний коридор, яким проходить траса М-14, повідомив офіцер українського з’єднання "Азов", що діє в зоні цього коридору.

За словами офіцера, зростання обсягу російських вантажоперевезень через підконтрольний їм сектор стало б "величезним бонусом". Він додав, що за останні місяці бійці "Азова" у своїй зоні відповідальності вивели з ладу 100 локомотивів і знищили 600 тонн палива.

За словами Гаді, втрата доступу до Кримського мосту сильніше вдарить по військовій та цивільній логістиці в самому Криму, ніж по діям російських військ на півдні України:

"Головне питання полягає в тому, чи зможе Україна вивести міст з ладу, одночасно продовжуючи чинити тиск на сухопутний коридор. Саме поєднання цих двох факторів здатне по-справжньому притиснути Росію".

Удари по Кримському мосту

Раніше в мережі з’явилися супутникові знімки наслідків ударів по Кримському мосту. Зафіксовано пошкодження залізничного полотна щонайменше в трьох місцях. Зокрема, одне з пошкоджень розташоване в районі кріплення останньої вцілілої арки мосту.

Аналітики ISW зазначають, що пошкодження мосту матиме каскадні наслідки для російської логістики та операцій на фронті, незважаючи на спроби Володимира Путіна переконати всіх у тому, що міст використовується виключно в цивільних цілях.

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