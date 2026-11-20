Путін заявив, що Кримський міст є "суто цивільним об’єктом".

Українські сили тричі за три дні завдали ударів по Кримському мосту, і його пошкодження матиме ланцюгові наслідки для російської логістики та операцій на фронті. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Так, у ніч з 18 на 19 листопада українські війська завдали удару по мосту із застосуванням берегових ракетних комплексів "Нептун", у результаті чого було пошкоджено залізничне полотно; раніше внаслідок українських атак сталося повне обвалення автомобільної частини мосту.

При цьому аналітики спростовують брехню лідера РФ Володимира Путіна на саміті АТЕС про те, що міст використовується виключно в цивільних цілях.

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Путін заявив, що Кримський міст є "суто цивільним об’єктом" і що російські війська нібито не використовують його для перевезення військової техніки, боєприпасів, нафти чи нафтопродуктів. Однак насправді російські сили використовують цей міст для військових перевезень і продовжують покладатися на нього для підтримки окупації Криму, підкреслюють в ISW.

"Руйнування автомобільної частини та пошкодження залізничної змусять Росію більшою мірою покладатися на трасу М-14 (Ростов – Крим), що проходить уздовж південного узбережжя окупованої частини України, для постачання Криму та забезпечення російського угруповання військ на півдні.[23] При цьому українські сили активно завдають ударів і по трасі М-14, що ще більше ускладнює логістику противника", – зазначається в аналізі.

Аналітики додають, що удари по Кримському мосту є частиною більш масштабної кампанії, спрямованої на порушення російських наземних ліній комунікацій на всьому театрі військових дій.

При цьому Путін заявив, що жодних переговорів після недавнього удару України по Кримському мосту не буде, і зазначив, що російські війська тепер вживатимуть заходів у відповідь на удари по мосту. Однак самі росіяни вже кілька тижнів завдають ударів по великих мостах через Дніпро в Україні, нагадують аналітики.

"Намагаючись представити удари України по Кримському мосту як ескалацію, Путін прагне відвернути увагу від того факту, що сам Кремль, як і раніше, не бажає домовлятися про припинення війни", – підкреслюють в ISW.

Удари по Кримському мосту

Як зазначав речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, через пошкодження Кримського мосту Чорноморський флот фактично "заблокований" у Чорному морі, а також заблоковано низку портів.

Водночас військовий експерт Павло Нарожний заявив, що за допомогою дронів зруйнувати Кримський міст неможливо. Ймовірно, метою нової атаки було вивести його з ладу, зупинити рух, не руйнуючи сам міст, а також чинити психологічний тиск.

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