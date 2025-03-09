Він зазначив, що зараз українська артилерія, дрони зі скидами працюють на 20% від можливого.

Російська армія вклинилась на 500-700 м від державного кордону між селами Журавка й Басівка в Сумській області.

Про це розповів Суспільному боєць, який воює у Курській області РФ. За його словами, таке просування противника фіксували станом на вечір 8 березня.

"Дорога Юнаківка - Суджа (забезпечує постачання плацдарму ЗСУ у Курській області) під контролем ворога. Чи не кожні 5 хвилин пролітають російські FPV-дрони, які працюють на нових частотах. Наші артилерія, дрони зі скидами працюють на 20% від можливого. Немає змоги підвезти безпілотники, боєкомплект", - розповів військовий.

Відео дня

За його словами, вночі в небі працюють близько 5 російських екіпажів БпЛА. Вони ведуть вільне полювання. Дронами на оптоволокні вже було знищено три мости.

Ситуація в Курській області

Вчора стало відомо, що тисячі українських військових у Курській області майже оточені російськими військами. Як пише Reuters, ситуація в Курській області різко погіршилася за останні три дні, як показують карти, після того, як російські війська відвоювали територію в рамках підготовлюваного контрнаступу, який майже розрізав українські сили надвоє і відокремив основну групу від основних ліній постачання.

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