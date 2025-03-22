У пересічних громадян бракує розуміння, навіщо взагалі була потрібна ця операція.

Відступ ЗСУ з Курської області змусив українців поставити під сумнів початкову доцільність цієї операції, оскільки втрати були болючими. Про це пише Reuters.

Так, на запит видання український Генштаб повідомив, що наступ на Курщині мав на меті натиснути на Москву, відтягнути російські сили від інших фронтів і запобігти нападам Росії через кордон на сусідні частини України. В українському Генштабі кажуть, що операція "досягнула більшості поставлених цілей".

Однак серед пересічних українців такої впевненості бракує.

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"Ми взагалі не повинні були починати цю операцію", - сказав Reuters 32-річний солдат Олексій Дешевий, колишній охоронець супермаркету, який втратив руку під час бойових дій під Курськом у вересні.

Видання також наводить думку 25-річної Марії Панкової, коханий якої зник безвісти під час Курської операції.

"Я просто не впевнена, що це було того варте. Ми не загарбники. Нам просто потрібні наші території, нам не потрібні російські", — сказала вона.

В Генштабі ЗСУ наголошують, що серед головних цілей операції було виснаження противника, знищення його особового складу. Зокрема наголошується, що Москві довелося створити три нові угруповання загальною чисельністю близько 90 тисяч солдатів, а також залучити 12 тисяч військовослужбовців Північної Кореї, щоб витіснити ЗСУ з Курщини.

Нардеп Сергій Рахманін, що представляє оборонний комітет Ради, зауважив, що Курська операція забезпечила вкрай необхідний підйом морального духу в Україні після місяців суцільних успіхів Росії і продемонструвала здатність України проводити успішні наступальні операції.

Вихід ЗСУ з Курщини

Як писав УНІАН, 12 березня моніторингова спільнота DeepState повідомила, що ЗСУ залишили Суджу – ключовий логістичний вузол українського плацдарму на Курщині. 16 березня це офіційно підтвердив Генштаб ЗСУ.

Пізніше військові аналітики пояснили, що відступ ЗСУ став наслідком збігу кількох негативних факторів. Зокрема в один момент зійшлися такі події як прорив росіян до кордону і посилення їхніх ударів по українській логістиці, а також зупинка американської розвідувальної допомоги.

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