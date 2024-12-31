По окупантах вдарили нібито ракетами Storm Shadow.

У місті Льгов Курської області завдано удару по будівлі, яку використовували російські військові.

Як повідомляє ASTRA з посиланням на джерела, 30 грудня Льгов атакували щонайменше шістьма ракетами Storm Shadow. З них кілька влучили в будівлю, розташовану на вулиці Свердлова, 1. За даними джерел, вона перебуває в розпорядженні російських військових.

"Унаслідок влучання 8 військовослужбовців загинули на місці, ще 22 потрапили до лікарні. Також поранено мирну жительку", - йдеться в публікації.

Відео дня

Також ідеться про те, що одна з ракет нібито впала у двір житлового будинку на вулиці Франка, але не вибухнула.

У мережі публікують кадри, як стверджується, нібито на них - наслідки влучання ракет.

Вибухи у Льгові

Російські телеграм-канали повідомили, що Льгов атаковано, про удар по місту повідомив т.в.о. губернатора Курської області Олександр Хинтштейн, який звинуватив у цьому Україну. За його словами, інформації про постраждалих і "значні руйнування" поки що не надходило. Водночас у мережі публікували відео з наслідками прильоту, і писали, що "значні руйнування" все ж є. На ньому видно пожежу та пошкодження однієї з будівель. Чути, як невідомий каже, що "хлопці всі в бункері, багато людей".

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