Місцева влада повідомляє, що значних руйнувань немає, проте опубліковані в мережі відео це не підтверджують.

У Курській області сталася потужна "бавовна". Про удар по місту Льгов повідомляють російські телеграм-канали.

Т.в.о. губернатора Курської області Олександр Хінтштейн теж підтвердив удар по Льгову, звинувативши в цьому Україну. За його словами, інформації про постраждалих та "значні руйнування" поки не надходило.

"На місці працюють аварійні та комунальні служби. Тримаю ситуацію під контролем", – написав він.

Щоправда, в мережі публікують відео з наслідками прильоту, і "значні руйнування" усе ж таки є. На ньому видно пожежу та пошкодження однієї з будівель.

При цьому голос за кадром каже, що "рєбята всє в бункєрє, много чєловєк".

Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що "прилетіло" по скупченню окупантів:

"У Льгові на Курщині дещо прилетіло по скупченню російських військових".

Удари по окупантах

На тимчасово окупованій частині Запорізької області розвідники разом з ОСУВ "Таврія" знищили ворожий штаб. Як уточнили у ГУР, внаслідок удару шестеро загарбників ліквідовано, ще троє зазнали важких поранень.

Кілька днів тому HIMARS "розніс" польову нараду окупантів. За даними ГУР, внаслідок успішної операції ліквідовано щонайменше трьох російських офіцерів. Також знищено 5 одиниць автомобільної техніки російських окупантів.

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