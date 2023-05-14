Ймовірно, це був "дружній вогонь" російської ППО.

Український льотчик Вадим Ворошилов з позивним "Karaya" розповів, що могло стати причиною масового падіння російської авіації у Брянській області РФ 13 травня. На його думку, це був "дружній вогонь".

Таку думку Ворошилов висловив в ефірі інформаційного телемарафону, зазначивши при цьому, що одна з основних версій з боку окупантів полягає в тому, що у нас з’явилися літаки F-16 з ракетами класу "повітря-повітря" АІМ-120.

"Можливо комплекс "Patriot" передислокувався на кордон їхньої держави - ще одна із версій. Ну і, звісно, як завжди вони полюбляють версію про (українську - УНІАН) ДРГ, яка працювала", - зазначив він.

Льотчик додав, що зараз українські військові почали застосовувати новий тип авіаційного озброєння, який отримали від Великої Британії, ймовірно, маючи на увазі далекобійні авіаційні ракети Storm Shadow.

"Вони (росіяни - УНІАН)... максимально налякані стосовно наших повітряних засобів ураження. Їхні стаціонарні наземні комплекси протиповітряної оборони постійно знаходяться в режимі чергування… І будь-яку повітряну ціль вони вважають за наш новий вид озброєння. І тому вони цим налякані. А взаємодія у них максимально неорганізована.... Тому я вважаю, що це був саме "френдлі фаєр", - зауважив Ворошилов.

Він уточнив, що до цього українські війські вже неодноразово спостерігали, як російська ППО збивала свої ж повітряні цілі та авіацію у зоні бойових дій.

Що сталося у Брянській області

13 травня у Брянській області РФ один за одним впали два гелікоптери Мі-8 та винищувачі Су-34 та Су-35. Усі пілоти загинули. Російська влада повідомила, що загалом внаслідок падіння авіації загинуло дев’ятеро військовослужбовців, та звинуватила у цьому Україну.

Журналісти повідомили, що збиті "пташки" входили в одну авіагрупу, яка нібито повинна була вдарити по Чернігівській області. Пізніше повідомили про дев'ять загиблих військових.

Радник глави ОПУ Михайло Подоляк, коментуючи падіння двох вертольотів і двох винищувачів, заявив, що у Росії починається контрСВО.

13 травня 2023 року експерт озвучив можливу версію "падіння" винищувачів у Брянській області РФ.

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