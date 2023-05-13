Всі загиблі – члени екіпажу російських літаків і вертольотів.

Під час сьогоднішнього аварії двох вертольотів Мі-8 і винищувачів Су-34 і Су-35 в Брянській області загинули 9 людей, пише російський Telegram-канал Baza.

"За даними Baza, в місті Клинці в катастрофі вертольота Мі-8 загинули всі три члени екіпажу. В Унецькому районі після аварії другого вертольота Мі-8 загинули ще три члени екіпажу бойової машини. У селі Нижня загинули два пілоти винищувача-бомбардувальника Су-34. У селі Сурецький муравей загинув пілот винищувача Су-35", – йдеться в повідомленні.

Пропагандистське агентство ТАСС раніше повідомляло з посиланням на екстрені служби про двох загиблих членів екіпажу вертольота Мі-8.

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Губернатор Брянської області також інформував тільки про катастрофу одного з вертольотів. Він промовчав про долю екіпажу Мі-8 і додав, що серед цивільних є постраждала, її госпіталізували.

Авіакатастрофи під Брянськом 13 травня - що повідомлялося

У першій половині дня в суботу, 13 травня, стало відомо про падіння вертольота в місті Клинці Брянської області, розташованому приблизно в 50 км від українського кордону. Висловлювалися припущення, що його вразила ракета ППО. Згодом з'явилася інформація падіння другого Мі-8 – в Унецькому районі області (також близько 50 кілометрів від кордону).

Після обіду спливла інформація про втрату росіянами також двох винищувачів – Су-34 і Су-35. Український військово-політичний оглядач Олександр Коваленко назвав цю втрату "найболючішою" для ВКС РФ і такою, що "важко компенсувати".

За інформацією російського видання "Комерсант", всі 4 "пташки" входили в одну авіагрупу, яка нібито мала завдати удару по Чернігівській області (вертольоти використовували для підстраховки).

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