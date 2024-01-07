Він пішов добровольцем ще у 2014 році.

На війні в Україні загинув український поет Максим Кривцов. Про це повідомив письменник Любко Дереш на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Відомо, що чоловік ще у 2014 році пішов добровольцем захищати Україну, після цього він працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС і Veteran Hub. Він повернувся на фронт після повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Дереш називає Кривцова дотепною та надзвичайно талановитою людиною. Він опублікував невеликий фрагмент із синопсису його незавершеного роману:

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"Коли повертаємось із ротацій, їдемо в автівці додому, ми не відчуваємо щастя, хоча хочемо повернення. Напевне. Ми відчуваємо одне – порожнечу. Одну спільну на всіх порожнечу, колективну, як пам’ять. Ми захлинаємось нею і задихаємось від її випарів. Отже. Я хочу розповісти про багатоповерхівку, на 77 поверсі якої розміщений офіс телеканалу "Забуття". Вся розповідь відбуватиметься у межах найжахливішої програми у світі "Ток-шоу Війна".

Творчість Кривцова:

У 2023 році видавництво "Наш формат" випустило книгу поета "Вірші з бійниці".

Культурна і правозахисна громадська організація український ПЕН визнала "Вірші з бійниці" однією з найкращих українських книжок 2023 року в категорії "поезія".

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