Він повідомив, що в Маріуполі і околицях перебуває до 40 тис. окупантів.

Рух росіян через тимчасово окупований Маріуполь в бік Бердянська сповільнився, але не зупинився.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. "Везуть БК та паливо", - зазначив він. Він також додав, що окупанти розпакували ще один полігон на території Маріупольського району. "Тепер біля Бабах-Тарами, Ялти, Мангуша. Не рахуючи три в місті не виликих та два в Нікольському районі", - уточнив Андрющенко.

Крім того, за даними Андрющенка, кількість особового складу росіян зменшилась через перекидання на фронт, але нове поповнення вже тренується. "Цілком до 40 тисяч перебуває в Маріуполі та районі. Фіксуємо", деталізував він.

Ситуація в Маріуполі

В окупованому місті ситуація досить складна. Росіяни увесь час посилюють рейди з метою виявлення проукраїнськи налаштованих громадян. "Огляд, обшук, роздягання. Знову зникли люди просто так. Ніяких видимих причин - просто ротація РосГвардії та ФСБ… Нелюди", - прокоментував події в місті Андрющенко.

До того ж окупанти у прагненні знищити все українське у місті прибрали інсталяцію "ЯЛюблюМаріуполь!". Вони вивезли її за місто і викинули.

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