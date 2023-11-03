Ворог чекає, щоб підсохли грунти і можна було просуватися технікою.

Російські окупанти з дня на день розпочнуть третю хвилю атаки на Авдіївку з метою оточити і захопити місто.

Про це сказав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

"Ми розуміємо, що третя хвиля з дня на день почнеться. Трохи зараз просохнуть грунти і вони все таке поїдуть, бо є певне накопичення (йдеться про техніку і окупантів - УНІАН). Наші відпрацьовують по них, але їх реально дуже багато", - зазначив він.

Барабаш розповів, що по українських позиціях ворог стріляє постійно. "Тиші там не буває - стрілецькі бої не вщухають ні вдень, ні вночі. Піхота лізе з півдня і з півночі, поки що техніку вони не використовують. Все таке намагаються оточити місто. Є перехоплення, і в їх телеграм – каналам роздувають інформацію, що тепер у них нова ціль – коксохім (йдеться про Авдіївський коксохімічний завод- УНІАН), що його треба взяти і крапка", - сказав він.

Начальник МВА розповів, що сьогодні зранку відбувся масований обстріл окупантів Авдіївки – десь з 6.05 по 6.40 по старій частині міста "гатили добряче". За його словами, внаслідок авіабомбового удару поранено матір і сина відповідно 1938 року та 1951 років народнення, їх госпіталізовано. При цьому додав, що ворог гатить з усього, що в нього є- за минулу добу по громаді було трохи більше 40 масованих обстрілів.

Барабаш розповів, що станом сьогодні на ранок – 1583 цивільних людей залишається в місті. При цьому зазначив, що є певна надія, що частина з них в найближчі дні виїдуть з міста - план евакуації на тиждень розписано.

Також повідомив, що гуманітарна ситуація в окупованих селах поблизу Авдіївки дуже складна – гумдопомоги там нема, магазинів немає, а орки виганяють людей з їх домівок, заселяються в їх будинки. Барабаш розповів, що, зокрема, кілька днів тому в одного чоловіка окупанти забрали автомобіль "Жигуль" і просто заради забави його спалили.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада Інститут з вивчення війни (ISW) зазначив, що російські окупанти готуються до нової хвилі сильно виснажливих наземних атак.

Аналітики допустили, що росіяни готуються перейти до таких лобових атак під керівництвом піхоти після артилерійської підготовки, щоб компенсувати важкі втрати техніки в Авдіївці в жовтні.

В Інституті зазначають, що нинішня ситуація під Авдіївкою є свідченням більш широкої нездатності російського Генштабу засвоїти уроки, отримані російськими військами під час попередніх невдалих наступальних операцій в Україні, серед інших угруповань сил на всьому театрі військових дій.

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