В Інституті допустили, що окупанти готують хвилю атак, але при цьому нагадали, що подібна тактика минулої зими в районі Вугледара закінчилася провалом.

Російські окупанти готуються до нової хвилі сильно виснажливих наземних атак під керівництвом піхоти на українські позиції в районі Авдіївки.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики Інституту з посиланням на російських воєнкорів вказали, що окупанти сповільнили темпи наземних атак під Авдіївкою на користь потужного вогню з закритих позицій по українських передових позиціях і ближніх тилах. "Російські сили, можливо, проводять кампанію з перехоплення українських об'єктів в районі Авдіївки, але цей сильний вогонь, швидше за все, є повітряною і артилерійською підготовкою до поля бою перед новою хвилею російських атак", - йдеться у звіті.

Аналітики допустили, що росіяни готуються перейти до таких лобових атак під керівництвом піхоти після артилерійської підготовки, щоб компенсувати важкі втрати техніки в Авдіївці в жовтні.

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"Нинішня ситуація під Авдіївкою є свідченням більш широкої нездатності російського Генштабу засвоїти уроки, отримані російськими військами під час попередніх невдалих наступальних операцій в Україні, серед інших угруповань сил на всьому театрі військових дій", - констатували в ISW.

Аналітики додали, що російські підрозділи протягом 2022 і 2023 років брали участь в аналогічних операціях з лобовими атаками піхоти на укріплені українські позиції на декількох напрямках, що "дозволяє припустити, що основна провина у відсутності стратегічної адаптації лежить на Генеральному штабі". У зв'язку з цим аналітики нагадали, що раніше окупанти зазнали значних втрат особового складу та техніки під час невдалого наступу на Вугледар взимку 2022-2023 років, який характеризувався численними хвилями атак на укріплені українські позиції.

В Інституті зазначили, що тоді під Вугледаром була розбита 155-та бригада морської піхоти (Тихоокеанський флот), яку кілька разів доводилося відновлювати через втрати. Тепер аналогічна ситуація спостерігається з підрозділом 1-го армійського корпусу "ДНР", що діє під командуванням 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, і підрозділом 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу.

"Той факт, що два різні угруповання військ брали участь в однаково неефективних операціях, говорить про те, що російське військове командування щосили намагається засвоїти і поширити уроки на театрі військових дій або, в даному випадку, навіть в межах одного і того ж військового округу. Генштаб РФ в принципі несе відповідальність за вивчення уроків, адаптацію доктрини, а також поширення нових підходів по всіх силах. В кінцевому рахунку відповідальність за цю невдачу несе начальник Генштабу РФ генерал армії Валерій Герасимов як власне начальник, так і як командувача театром військових дій", - відзначили аналітики.

В Інституті у зв'язку з цим звернули увагу на контраст між невдачами Герасимова в цьому відношенні і вдумливою і публічною оцінкою генералом ЗСУ Валерієм Залужним викликів, що стоять перед Україною, і шляхів їх вирішення.

Війна в Україні: новини

Сьогодні вранці Генштаб повідомив, що окупант намагалися вести штурмові дії поблизу кількох населених пунктів у Донецькій, Луганській та Харківській областях.

Також Генштаб заявив, що за минулу добу українська авіація завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів та три - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

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