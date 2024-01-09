Тіло ще однієї жертви знайшли під час демонтажу зруйнованих будівельних конструкцій.

Внаслідок російської комбінованої атаки дронами і ракетами, яка сталася 29 грудня 2023 року, кількість загиблих мирних жителів у Києві знову зросла.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, йдеться у повідомленні КМВА у Telegram. "Під час демонтажу зруйнованих будівельних конструкцій на складському приміщенні в Шевченківському районі були виявлені ознаки ще одного загиблого. Ці данні підтвердила проведена звірка Національної поліції", - повідомив Попко.

У цьому зв'язку, станом на даний момент, внаслідок російської атаки ракетами і дронами, скоєної 29 грудня, у Києві загинуло 33 людини.

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Атака на Україну 29 грудня 2023 року

Вночі та вранці 29 грудня 2023 року РФ здійснила масовану атаку по території України. Ворог застосував 158 засобів повітряного нападу - ударні безпілотники та ракети різного типу. Силам ППО вдалося збити 114 цілей - 87 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, а також 27 ударних безпілотників Shahed-136/131.

Влучання були зафіксовані у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі.

У столиці було пошкоджено станцію метро, житлові та нежитлові будівлі. Через значну кількість загиблих та поранених у Києві 1 січня було оголошено Днем жалоби.Найбільше жертв було на території складського приміщення в Шевченківському районі, пошкодженого уламками ракети. Станом на 4 січня у Києві було відомо про 32 загиблих та 30 поранених осіб.

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