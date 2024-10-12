Військовослужбовець РФ вийшов з піднятими руками та був взяти в полон.

Бійці Державної прикордонної служби України взяли в полон російського окупанта, який просив про допомогу.

Відповідне відео в Telegram-каналі показало Міністерство внутрішніх справ. Зазначається, що під час бою з противником бійці наткнулися на загарбника, який кричав про допомогу.

"Скориставшись шансом, військовослужбовець РФ вийшов з піднятими руками та був взяти в полон", - йдеться у повідомленні.

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За словами загарбника, його залишили російські військові.

Взяття в полон російських окупантів

З перших днів військової операції в Курській області з'являється безліч фото та відео взяття у полон російських військових. 7 серпня в мережі писали, що на КПВВ "Суджа" вдалося взяти в полон понад 40 окупантів. Згодом українські військові оприлюднили відео "з повітря", на якому можна побачити масштаби здачі в український полон.

Крім того, в Курській області спецпризначенці СБУ 14 серпня, взяли в полон 102 російських військових. Це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз. Воїни ЦСО "А" СБУ захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт - з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу, столовою, зброярнею та навіть банею.

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