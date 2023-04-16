Місцевим жителям пропонують дивитися це під час прогулянки спустошеним містом.

У центрі тимчасово окупованого Мелітополя росіяни влаштували показ "пасхального привітання" від мертвого пропагандиста Владлєна Татарського.

Як повідомляє місцеве видання "РІА-Мелітополь", у центрі міста окупанти встановили екран, з якого мовить нещодавно підірваний російський воєнкор на тлі спорожнілого міста.

Промова Татарського ще більше шокує, ніж сам факт привітання від мерця.

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"Колись ми всі помремо, і одного разу ми всі воскреснемо, в цьому добра звістка. З нами воскреснуть наші командири Моторола, Клуні, Воха, решта, Батя (бойовики псевдореспублік - УНІАН). Всі воскреснуть, усі разом будемо в одному строю. В якому ми будемо тілі, ми не знаємо. Ми не знаємо, коли це буде, як це буде. Але ми точно знаємо, що якось це станеться", - каже Татарський з екрану.

Ліквідація Владлєна Татарського

2 квітня в Санкт-Петербурзі у кафе "Стріт-бар" прогримів вибух, у результаті якого був ліквідований російський "воєнкор" і пропагандист Владлєн Татарський.

Російські спецслужби звинуватили у вбивстві місцеву жительку Дар'ю Трепову. Раніше вона фігурувала у базах ФСБ після затримання на антипутінських мітингах. За версією ФСБ, Трепова нібито подарувала Татарському бюст з вибухівкою.

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