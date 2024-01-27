Українські оборонці неба збили БПЛА над Новомосковським районом.

Військові Збройних сил України у суботу, 27 січня, знищили в небі над Дніпропетровською областю ворожий дрон-камікадзе "Шахед". Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Мінус шахед. Ворожий БпЛА наші оборонці неба збили над Новомосковським районом", - написав він.

Лисак подякував за збиття безпілотника оперативному командуванню "Схід".

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Атака РФ по Україні 27 січня - останні новини

У суботу, 27 січня, російські БПЛА атакували Запоріжжя. В результаті атаки постраждав обʼєкт інфраструктури міста. Як повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, ворожі дрони були збиті.

Раніше УНІАН повідомляв, що ввечері у суботу, 27 січня, у Харкові, Полтаві та Кременчуці пролунали вибухи. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де була оголошена повітряна тривога.

Згодом з'явилося повідомлення, що окупанти атакували Полтавську область ракетами, працювала ППО. Втім, сталося влучання у промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району, яке спричинило пожежу.

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