У боротьбі з окупантами, українці навмисно націлюються на їхніх командирів і штаби.

Французькі підрядники модифікували надзвукові одномісні літаки Mirage 2000-5, які були поставлені Україні. Тепер вони можуть бути озброєні крилатими ракетами SCALP-EG, які Франція також постачає Україні.

Як пише аналітик Forbes Девід Акс, ці винищувачі розширять можливості українських ВПС щодо нанесення глибоких ударів, наприклад, по командних пунктах росіян.

Він зазначив, що Mirage доповнять зростаючий флот F-16 в рамках оновлення пошарпаних українських ВПС, які в основному обходилися кількома сотнями радянських бойових літаків. "Військово-повітряні сили втратили близько 100 цих старих літаків. 85 F-16 і, можливо, дюжина або більше Mirage 2000 доповнять наявні радянські моделі", - написав аналітик.

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Акс зазначив, що Mirage можуть виконувати завдання з атак наземних цілей, оскільки французькі фахівці доопрацювали ці винищувачі не лише для перевезення SCALP-EG, а й для транспортування плануючих бомб Hammer, які Україна отримує з Франції.

SCALP-EG мають вирішальне значення. Ракети, вагою 1,3 тонни, дальність дії яких становить 250 км, із тандемними боєголовками, здатними пробивати бункери, можуть вражати окупантів там, де вони найуразливіші - в їхніх штаб-квартирах.

При цьому аналітик зазначив, що "Міражі" будуть корисними лише в тому разі, якщо у них буде достатньо боєприпасів. "Неясно, скільки SCALP-EG Україна отримала від Франції та Італії. Можливо, лише 100. Також неясно, скільки ракет залишилося в України після багатьох років важких боїв", - поділився думкою аналітик, додавши, що Франція обіцяє постачати більше цих ракет, але це займе деякий час.

Mirage 2000 для України

6 лютого стало відомо, що Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000. Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив прибуття перших винищувачів Mirage 2000. За його словами, вони мають посилити спроможності української протиповітряної оборони.

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