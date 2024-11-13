Там переконані, що з їхніх співробітників жодної бригади створити неможливо.

З працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) "жодної бригади створити неможливо".

Про це заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін на брифінгу. В нього запитали, як він ставиться до пропозиції тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з проблем військових - розформувати ТЦК і відправити воєнкомів на фронт.

"З працівників ТЦК жодної бригади створити неможливо", - наголосив він і пояснив, що працівники ТЦК та СП - цивільні особи.

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"З них можна створити лише якісь будівельні бригади умовно кажучи", - зауважив майор.

При цьому він уточнив, що у ТЦК працюють як звичайні працівники, так і військовослужбовці.

"З працівників безпосередньо жодної бригади створено не може бути. Стосовно військовослужбовців, то жодних розпоряджень на розформування не надходило", - прокоментував він.

Істомін зазначив, що в даний час в Україні крім "класичної мобілізації", що здійснюється через ТЦК та СП, діють також рекрутингові онлайн-платформи та працюють Центри рекрутингу української армії. Тому, охочі можуть обрати вакансії та долучитися до лав ЗСУ, підсумував він.

Мобілізація в Україні

Сьогодні стало відомо, що військовозобов’язані, які мобілізувалися з 1 листопада, будуть проходити 45-денну військову підготовку у навчальних центрах. Раніше така підготовка тривала 30 днів.

Також сьогодні міністр оборони Рустем Умєров анонсував, що в Україні в наступному році мобілізацію буде продовжено.

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