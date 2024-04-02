Суд призначив їй 4845 гривень штрафу.

На Львівщині начальниця відділення офіцерів запасу та кадрів одного із ТЦК, яка безпідставно виключила з військового обліку 17 чоловіків, відбулася штрафом у майже 5 тисяч гривень. Відповідне рішення у березні ухвалив Шевченківський районний суд Львова.

У постанові зазначається, що вона підготувала документи про виключення з військового обліку 17 офіцерів запасу за станом здоров’я без затвердженого ВЛК свідоцтва про хворобу та передала їх на підпис своєму начальнику. Він підписав ці документи, що призвело до безпідставного виключення з обліку вказаних офіцерів запасу із правом виїзду за кордон. Порушення сталося протягом березня-квітня 2022 року.

На розгляд справи посадовця не прийшла, скерувавши суду письмову заяву, у якій визнала вину, просила проводити розгляд справи без її участі та суворо не карати.

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Суд визнав її винною у вчиненні адміністративного правопорушення та постановив накласти 4845 гривень штрафу.

Скандал з рівненським військкомом, який цілувався зі співробітницями на роботі

Минулого тижня у соцмережах було поширено відео, на якому зафіксовано, як військовий начальник з Рівненщини у своєму кабінеті пристрастно цілується з різними дівчатами у формі. Кадри нібито були зняті під час таємного відеоспостереження у службовому приміщенні.

Командування Сухопутних військ ЗСУ одразу заявило, що скандальне відео за участі, ймовірно, начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області оприлюднили антиукраїнські джерела. Зазначалось, що з приводу цього відео розпочато службову перевірку.

Пізніше стало відомо, що вказаний посадовець написав рапорт про переведення його до бойової частини.

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