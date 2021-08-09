Інцидент стався 7 серпня.

У Донецькій області бойовики застосували протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Обстріли здійснювали за допомогою щонайменше трьох протитанкових керованих ракет. Один військовий загинув, ще один отримав поранення.

Боєць з позивним "Вайбер" показав журналістам, звідки бойовики розстріляли автокран. Він встиг зняти на відео палаючу вантажівку.

Читайте такожУ Чехії засудили 12 терористів, що воювали на Донбасі проти України"Два постріли спрацювали й третій був неспрацьований, знайшли ми обрив проводу. Могло бути більше жертв", - розповів він.

Перед цим медик "Дітріх" з ще одним військовим витягли з кабіни бійців.

32-річний Ярослав загинув на місці, а пасажиру почали надавати медичну допомогу.

За словами військових, на позиціях бойовиків працює досвічений навідник протитанкового ракетного комплексу. Вони впевнені, що той бачив, що стріляє в звичайний автокран.

"ПТУРами вони атакують третій раз. Один раз попали по "Гепарду", другий раз позбивали нам камери. І от третій раз", - розповів військовий "Стріла".

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Автор: Людмила Жерновська