У Донецькій області бойовики застосували протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Обстріли здійснювали за допомогою щонайменше трьох протитанкових керованих ракет. Один військовий загинув, ще один отримав поранення.
Боєць з позивним "Вайбер" показав журналістам, звідки бойовики розстріляли автокран. Він встиг зняти на відео палаючу вантажівку.
Читайте такожУ Чехії засудили 12 терористів, що воювали на Донбасі проти України"Два постріли спрацювали й третій був неспрацьований, знайшли ми обрив проводу. Могло бути більше жертв", - розповів він.
Перед цим медик "Дітріх" з ще одним військовим витягли з кабіни бійців.
32-річний Ярослав загинув на місці, а пасажиру почали надавати медичну допомогу.
За словами військових, на позиціях бойовиків працює досвічений навідник протитанкового ракетного комплексу. Вони впевнені, що той бачив, що стріляє в звичайний автокран.
"ПТУРами вони атакують третій раз. Один раз попали по "Гепарду", другий раз позбивали нам камери. І от третій раз", - розповів військовий "Стріла".