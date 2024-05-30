На Керченській поромній переправі уламки збитої ракети пошкодили лоцманський катер "Мрія".

Внаслідок нічної атаки на тимчасово окупований Крим затонув лоцманський катер "Мрія".

Як повідомляє канал ASTRA з посиланням на джерела, сьогодні вночі, 30 травня, на Керченській поромній переправі уламки збитої ракети пошкодили лоцманський катер "Мрія".

"Катер зазнав аварії і затонув. Члени екіпажу встигли залишити судно, вони не постраждали", - пише канал. Відео дня

Лоцманський катер "Мрія" - що відомо

28 жовтня 2021 року Азово-Чорноморська басейнова філія ФГУП "Росморпорт" придбала лоцманський катер "Мрія". Катер проекту 1459 року виготовлений у 1985 році на Ленінградському ССЗ "Пелла" і став 7 лоцманським судном філії.

Згідно з відкритими даними, катер "Мрія" є сталевим однопалубним судном з уступом у носі, одноярусною рульовою рубкою і з кормовим розташуванням дизельних двигунів. Лоцманські катери даного проекту можна експлуатувати у зимових умовах із товщиною битого льоду не більше 30 см.

Два катери "Тунець" знищили у Криму

Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) підтвердило, що в ніч на 30 травня в тимчасово окупованому Криму було знищено два російські катери. За попередніми даними, йдеться про швидкісні транспортно-десантні КС-701 "Тунець".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що катери атакували в районі селища Чорноморське Євпаторійського району.

Джерело УНІАН у спецслужбах зазначало, що, за попередньою інформацією, було уражено два ворожі катери, імовірно, типу "Тунець".

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