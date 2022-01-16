У неділю, 16 січня, окупанти на Донбасі обстріляли українських захисників, порушуючи домовленості Тристоронньої контактної групи.
Про це повідомили у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Від початку доби з боку незаконні збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню.
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Вогонь відкривали у бік Катеринівки (Донецька область) - з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, стрілецької зброї.
"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - сповістили в штабі.
Рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію, наголосили у штабі ООС.
Раніше американський радник із національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія готується до проведення спецоперації на Донбасі під чужим прапором, щоб створити привід для повномасштабного вторгнення в Україну.