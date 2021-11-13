Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу, його стан задовільний.

Сьогодні на Донбасі збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл, внаслідок чого поранено українського військовослужбовця.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" ЗСУ.

"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця -задовільний", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Читайте такожДвоє українських бійців підірвалися на ДонбасіЗ початку доби російські найманці 5 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Зокрема, в бік Золотого-4 ворожі війська здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - зазначили в штабі ООС.

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Автор: Тамара Отовська