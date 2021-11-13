Військового доправили у лікарню \ фото УНІАН

Сьогодні на Донбасі збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл, внаслідок чого поранено українського військовослужбовця.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" ЗСУ.

"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця -задовільний", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Читайте такожДвоє українських бійців підірвалися на ДонбасіЗ початку доби російські найманці 5 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Зокрема, в бік Золотого-4 ворожі війська здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - зазначили в штабі ООС.

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Автор: Тамара Отовська