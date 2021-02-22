Один з бійців загинув сьогодні попри зусилля з його порятунку.

На Донбасі внаслідок пожежі в бліндажі загинули троє військовослужбовців 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Виговського.

Про це повідомляється на сторінці бригади у Facebook ввечері у понеділок.

Зокрема, сьогодні було завершено розбір конструкцій бліндажу після пожежі, яка виникла ще 20 лютого о 4-й годині ранку. Там виявили тіла двох бійців, які перебували в бліндажу під час пожежі. Їхні тіла ідентифікують після проведення ДНК-експертизи.

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"Третій військовослужбовець, який отримав 90% опіків тіла, був евакуйований до опікового центру, де, на жаль, сьогодні від отриманих травм помер", - йдеться у повідомленні.

За фактом проводять перевірку, внесено відомості до реєстру досудових розслідувань.

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Автор: Юрій Годован